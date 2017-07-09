Irak Başbakanı İbadi, Musul'da- Ibadi Zafer İlan Etti

- Irak Başbakanı İbadi, Musul'da

Ibadi zafer ilan etti



MUSUL - Irak Başbakanı Haydar El Ibadi, Musul kent merkezine gelerek Irak askerlerini kazandıkları başarı nedeniyle tebrik etti.

Irak Başbakanı Haydar El Ibadi, Musul kent merkezine gelerek askerleri DEAŞ terör örgütüne karşı elde ettikleri başarı nedeniyle tebrik etti. İbadi, DEAŞ'a karşı Irak ordusunun zaferini ilan etti. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada ise "Başbakan İbadi, kurtarılan Musul'a giderek güvenlik güçleri ve Irak halkını büyük zaferden dolayı kutladı" denildi.