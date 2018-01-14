Irak Başbakanı İbadi, Haşdi Şabi ile Seçimlerde İttifak Oluşturacak

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi tarafından kurulan Zafer ve Reform koalisyonu, Şii milis gücü Haşdi Şabi komutanlarından Hadi Al-Amiri ile seçimlerde ittifak oluşturacak.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi tarafından kurulan "Zafer ve Reform" koalisyonu, Şii milis gücü Haşdi Şabi komutanlarından Hadi Al-Amiri ile Mayıs ayında yapılacak seçimlerde ittifak oluşturacak. Zafer ve Reform koalisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada "Siyasetin yönünü düzeltmeye ve yolsuzlukla mücadele etmeye kararlıyız. Kapımız tüm ulusal gruplara da açıktır" denildi. - BAĞDAT