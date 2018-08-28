Irak Başbakanı İbadi'den 'Elektrik' Açıklaması

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ülkesindeki başta elektrik kesintisi olmak üzere uzun süredir devam eden problemlerin en kısa sürede çözüme ulaştırmak için çalıştıklarını söyledi. Irak'ta yaşanan kamu hizmetlerindeki aksaklık, yolsuzluk, hükümet kurma süreci ve ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlarla ilgili açıklamalarda bulunan İbadi, özellikle ülkenin güneyinde elektrik kesintisi sonrası başlayan protesto gösterilerini yatıştırmak için elektrik sorununa kısa vadede çözüm bulacağını söyledi. Elektrik sıkıntını çözmek için Almanya merkezli elektrik şirketi Siemens ile anlaşma sağlandığını belirten Irak Başbakanı, elektrik üretiminin 16 bin Megawat'a ulaştığını ve ilerde elektrik kesintilerine son verileceği sözünü verdi. Hükümet kurma sürecine de değinen İbadi, vatandaşın ve ülkenin istekleri doğrultusunda çalışacak ve hükümeti kuracak en büyük grubu kurma çalışmalarına hız verilmesi gerektiğini dedi. ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar hakkında ise İbadi, İran ile mali işlemlerim hakkında anlaşmak için ABD'ye heyet göndereceklerini bildirdi. Irak'ta geçen Temmuz ayında elektrik kesintileri nedeniyle başlayan protesto gösterilerinde Irak İnsan Hakları Komiserliği verilerine göre 14 kişi hayatını kaybederken 700'den fazla kişi de yaralanmıştı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)