Irak Başbakanı İbadi Aylar Sonra İlk Kez Kerkük'te

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, geçen yıl 16 Ekim'de düzenlenen operasyonun ardından genel seçim çalışmaları kapsamında ilk kez Kerkük'e geldi.

Başbakan İbadi ordu, federal polis ve Haşdi Şabi güçlerinin 16 Ekim'de Peşmerge'nin çekilmesiyle çatışmasız şekilde kontrolü sağladığı Kerkük'e geldi.

Kent merkezindeki Venedik Konferans Salonu'na geçen İbadi, liderliğini yaptığı Zafer Koalisyonu'nun Kerkük milletvekili adaylarının tanıtım programına katıldı.

İbadi, burada yaptığı açıklamada, "Barışın ve birlikte yaşamanın simgesi olan Kerkük, tüm Iraklıları kucaklayan bir Irak kenti olarak kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Kerkük'ün Arap, Kürt, Türkmen tüm etnik ve mezhepsel gruplarla güzel olduğunu dile getiren İbadi, sözlerine şöyle devam etti:

"Hiçbir kesimin bir diğerine üstünlük yapma hakkı yoktur. Kerkük'te hiçbir etnik ve mezhepsel grup bir diğer grubun kimliğini yok edemez. Ülkemize değer vermek ancak herkese eşit mesafede olmakla mümkündür."

Irak halkının ülkenin her yerinde birleşerek zaferler elde ettiğini söyleyen İbadi, "Zaferler, Irak ordusu, polis, Haşdi Aşairi, Haşdi Şabi ve Peşmergenin birleşmesiyle sağlandı. Terör örgütü DEAŞ'ı birlikte yok ettiğimiz gibi ülkenin ilerlemesini de birleşerek sağlayacağız." diye konuştu.

Ülkede yolsuzlukla mücadeleyi ciddi bir şekilde teşvik edeceğini de vurgulayan İbadi, "Zaferlerimizin devamını, yolsuzlukları ortadan kaldırmak ve ülkenin imarını sağlamakla gerçekleştireceğiz." dedi.