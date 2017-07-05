Irak Başbakanı Haydar El-Abadi, "Musul Zaferini" Kutladı

Irak Başbakanı Haydar El-Abadi, Musul'un eski şehir bölgesinin birçoğunu terör örgütü DEAŞ'ten geri alan Irak Silahlı Kuvvetleri'ni tebrik etti.



Irak Başbkanı Haydar El-Abadi, Musul'un eski şehir bölgesinin birçoğunun terör örgütü DEAŞ'tan alınmasının ardından Irak Silahlı Kuvvetleri'ni tebrik etti. El-Abadi'nin bu akşam bir basın toplantısında verdiği tebrik mesajı, Musul'daki El Nuri Camisi'nin geri alınmasıyla birlikte Irak'taki DEAŞ "halifeliğinin" yıkıldığının ilan edilmesinden birkaç gün sonra yayınlandı.



Irak Ordusu, Musul'u terör örgütü DEAŞ'ten geri almak için Ekim 2017'de operasyonlara başlamıştı. - MUSUL