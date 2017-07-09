Irak Başbakanı Haydar Abadi, Zafer Açıklaması İçin Musul'da

IRAK Başbakanı Haydar Abadi, Musul'da DEAŞ'a karşı mücadelede yer alan güvenlik güçlerini kutlamak ve ve zafer konuşması yapmak için Musul'a gitti.



Irak Bölgesel Kürt yönetimine yakınlığı ile bilinen Rudaw Televizyonu'nda yer alan habere göre, Irak Başbakanı Haydar Abadi, Musul kent merkezinde Irak güvenlik güçlerini DEAŞ'a karşı elde edilen başarı nedeniyle kutladıktan sonra, kazılan zafer ile ilgili açıklama yapacak.



DEAŞ tarafından Haziran 2014 ele geçirilen ve 'Hilafet' ilan edilen kent olan Musul'un geri alınması için Ekim 2016'da operasyon başlatıldı. IIrak ordusu, Peşmerge Güçleri, Sünni Arap aşiretlere bağlı silahlı gruplar ve Şii milisler Musul'u kurtarma operasyonunda yer aldı. ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri de operasyona havadan destek verdi. Irak ordusu, Ocak ayında Musul'un doğu yakasının tamamen kurtarıldığını açıkladı Operasyonun başlamasıyla birlikte yüzbinlerce kişi evlerini terk etti.



- Diyarbakır