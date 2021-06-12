Irak Başbakanı el-Kazımi, ziyaret ettiği Zikar'da protesto edildi
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Irak Başbakanı el-Kazımi, ziyaret ettiği Zikar'da protesto edildi

Irak Başbakanı el-Kazımi, ziyaret ettiği Zikar'da protesto edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Irak'ın Zikar vilayetinde hükümet karşıtı protestocular, kenti ziyaret eden Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin konvoyunu taşladı.

Irak'ın Zikar vilayetinde hükümet karşıtı protestocular, kenti ziyaret eden Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin konvoyunu taşladı. Öfkeli kalabalık, el-Kazımi'nin kenti terk etmesini isterken, aktivistlerin katillerinin ortaya çıkarılması çağrısında bulundu.

Ülkenin güneyinde yer alan ve en kanlı protestolara sahne olan Zikar vilayetine 2 projenin açılışı için gelen Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin ziyareti protesto edildi.

Geniş güvenlik önlemleriyle bölgeye ulaşan el-Kazımi'nin konvoyundan bazı araçlar hükümet karşıtı protestocular tarafından kuşatılırken, bazıları da taşlı saldırıya maruz kaldı. Onlarca protestocu, el-Kazımi aleyhine sloganlar atarak Zikar'ı terk etmesini istedi. Kalabalık grup, aktivistlerin katillerinin ortaya çıkarılmasını talep ettiklerini belirtti.

Konvoy ise kalabalık gruptan kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Öte yandan, Irak'ta Ekim 2019 yılında başlayan ve eski Başbakan Adil Abdülmehdi'yi istifa etmeye zorlayan hükümet karşıtı protestolarda güvenlik güçlerinin açtığı ateş ve kullandığı gaz bombası nedeniyle yaklaşık 600 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda aktivist de kimliği belirsiz kişilerce öldürülmüştü. - NASIRİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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