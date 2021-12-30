Irak Başbakanı el-Kazımi: "Uluslararası koalisyonun tüm güçlerinin ve savaş teçhizatının ülkeden çıkışı tamamlandı" - Haberler
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Irak Başbakanı el-Kazımi: "Uluslararası koalisyonun tüm güçlerinin ve savaş teçhizatının ülkeden çıkışı tamamlandı"

Irak Başbakanı el-Kazımi:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin savaş görevinin sona erdiğini, tüm güçlerinin ve savaş teçhizatının ülkeden çıkışının tamamlandığını duyurdu.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin savaş görevinin sona erdiğini, tüm güçlerinin ve savaş teçhizatının ülkeden çıkışının tamamlandığını duyurdu.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin ülkedeki savaş görevinin sona erdiğini belirterek, tüm muharip güçleri ve teçhizatının ülkeden çıkışının tamamlandığını bildirdi. ABD ile ülkesi arasındaki stratejik diyalog görüşmeleri kapsamında koalisyon güçlerinin görevinin yalnızca tavsiye ve destekle kısıtlı olduğunu kaydeden Başbakan el-Kazımi, "DEAŞ ile mücadelede bize yardım eden koalisyon güçleri komutanlığı, komşu ülkeler ve ortaklarımıza teşekkürlerimizi sunarken, halkımızı korumak için birliklerimizin hazır olduğunu vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Irak ile ABD arasındaki yürütülen stratejik diyalog görüşmeleri kapsamında yıl sonuna kadar Irak'taki muharip güçlerin çekilmesi konusunda anlaşma sağlanmıştı. - ERBİL

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