Irak Başbakanı el-Kazimi: "Ülkenin kaosa sürüklenmesine izin vermeyeceğiz"
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Irak Başbakanı el-Kazimi: "Ülkenin kaosa sürüklenmesine izin vermeyeceğiz"

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi, Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi hedef alan saldırılar konusunda sert bir dille uyarıda bulunarak, "Ülkeyi kaosa sürüklenme girişimlerine izin vermeyeceğiz" dedi.

Irak Başbakanı el-Kazimi:
18.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:15

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi, Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi hedef alan saldırılar konusunda sert bir dille uyarıda bulunarak, "Ülkeyi kaosa sürüklenme girişimlerine izin vermeyeceğiz" dedi.

ABD Bağdat Büyükelçiliği ve yabancı misyonların yer aldığı Yeşil Bölge'ye düzenlenen roketli saldırılara ilişkin sosyal medya hesabında açıklama yapan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi, "Ülkemizin istikrarı ve geleceğimizi tehdit eden girişimlere göz yummayacağız" dedi.

Yasadışı tarafların ülkeyi tehlikeye sokmasına izin vermeyeceğini söyleyen el-Kazimi, "Irak'ın ve vatandaşlarımızın onurunu ve egemenliğini korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Büyükelçiliği, yabancı misyonlar ve Irak hükümet konaklarının yer aldığı Yeşil Bölge'ye bu sabah 4 adet katyuşa roketi düştü. Irak'ta son aylarda özellikle Yeşil Bölge'yi hedef alan saldırıların artması üzerine Başbakan Mustafa el-Kazimi söz konusu saldırılara son vermek için özel önlemler alınması emri vermişti. - ERBİL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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