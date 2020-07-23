- Irak Başbakanı el-Kazimi, Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto ile görüştü
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- Irak Başbakanı el-Kazimi, Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto ile görüştü

- Irak Başbakanı el-Kazimi, Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto ile görüştü Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü.

23.07.2020 21:09 | Son Güncelleme: 23.07.2020 21:13

- Irak Başbakanı el-Kazimi, Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto ile görüştü

ERBİL - Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi, başkent Bağdat'ta Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü. El-Kazimi'nin Basın Ofisi, tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Haavisto ve beraberindeki heyeti kabul eden el-Kazimi'nin Finlandiya'nın siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki desteğinden dolayı teşekkürlerini ilettiği aktarıldı. Başbakan el-Kazimi, yaptığı açıklamada terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon çatısı altında Finlandiya ile güvenlik işbirliğini sürdürmek istediğini vurgularken, koalisyon güçlerinin Irak'ın egemenliğine öncelik vermesi gerektiğini açıkladı. Başbakan, koalisyon güçlerinin DEAŞ'ın yeniden bir tehlike unsuru oluşturmayacağından emin olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Irak'ta faaliyet gösteren Finlandiyalı şirketlerin yatırımlarının da ele alındığı görüşmede, Finlandiya Dışişleri Bakanı, el-Kazimi'nin attığı adımları takdir etti. Irak'ın komşu ülkeler ve dünya ülkeleri ile dengeli ilişkilerini takdirle karşıladıklarını vurgulayan Haavisto, ülkesinin Irak ile ilişkilerini geliştirme konusunda istekli olduğunu vurguladı.

Bakanı Haavisto'nun Irak'taki ikinci durağı ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi oldu. IKBY'nin başkenti Erbil'de Başkan Neçirvan Barzani ile bir araya gelen Haavisto, daha sonra IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşmesi bekleniyor. Öte yandan, son günlerde yoğun diplomasi trafiğinin yaşandığı Irak'ı geçtiğimiz günlerde Fransa ve İran Dışişleri Bakanları ziyaret etmişti.

- Irak Başbakanı el-Kazimi, Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto ile görüştü

Kaynak: İHA

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