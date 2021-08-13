Irak Başbakanı el-Kazımi'den elektrik hatlarının sabotajdan korunması için önlem çağrısı

Irak Başbakan Mustafa el-Kazımi, ülkedeki elektrik hatlarının sabotajdan korunması için daha fazla önlem alınması çağrısında bulundu.

Irak Başbakan Mustafa el-Kazımi, ülkedeki elektrik hatlarının sabotajdan korunması için daha fazla önlem alınması çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda elektrik hatlarını hedef alan bombalı saldırıların arttığı Irak'ta Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin konuyla ilgili olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdiği açıklandı. Ülkenin Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, el-Kazımi'nin ülkedeki elektrik hatlarının sabotajdan korunması için daha fazla önlem almaya çağırdığı bildirildi. Başbakan el-Kazımi'nin elektrik hatlarının korunması için görevlendirilen güvenlik güçlerinin sayısının artırılacağını belirttiği ve söz konusu saldırıların elektrik hizmet yetersizliğine yol açtığını söylediği ifade edildi. Açıklamada, ülkedeki elektrik hatlarını korunması için uygulanan planların yeniden gözden geçirildiği de aktarıldı.

Irak'ta son bir hafta içinde Kerkük, Selahaddin ve Musul kentlerinde 27 elektrik hattı sabotaja maruz kaldı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı