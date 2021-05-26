Irak Başbakanı El-Kazımi'den, Bağdat'taki kanlı protestoların soruşturma talimatı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta aktivist ve gazetecilerin maruz kaldığı suikast ve kaçırma olaylarını protestolarında çıkan şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 2'ye yükselirken, Başbakan Mustafa el-Kazımi olaylarla ilgili soruşturma talimatı verdi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta aktivist ve gazetecilerin maruz kaldığı suikast ve kaçırma olaylarını protestolarında çıkan şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 2'ye yükselirken, Başbakan Mustafa el-Kazımi olaylarla ilgili soruşturma talimatı verdi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta aktivist ve gazetecilerin maruz kaldığı suikast ve kaçırma olaylarını protesto etmek amacıyla başlatılan "Beni kim öldürdü" adlı gösterilerde güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 45 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin sayısının yükselmesi üzerine açıklama yapan Başbakan Mustafa el-Kazımi olaylarla ilgili soruşturma talimatı verdi. Sosyal medya hesabında açıklama yapan el-Kazımi, ülkesinde barışçıl gösterilere destek verdiğini belirterek güvenlik güçlerini kendilerine hakim olmaya ve hiçbir şekilde protestoculara karşı ateş açmama talimatı verdiğini duyurdu.

Güvenlik herkesin sorumluluğu olduğunu aktaran Irak Başbakanı açıklamasında "Dün Tahrir Meydanı'nda çıkan olaylara ilişkin bugün şeffaf bir soruşturma yapılacak" dedi.

Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada ise, Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Mustafa el-Kazımi'nin Bağdat Ortak Operasyonlar Komutanı, Savunma ve İçişleri Bakanlıklarından oluşan bir heyeti olaylara ilişkin soruşturma başlatılmasını istediğini bildirdi. Açıklamada, el-Kazımi'nin suçluların ağır şekilde cezalandırılacağını belirttiği aktarıldı.

Öte yandan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, protestocu katillerinin yakalanması "vazgeçilmez bir hak" olarak nitelendirdi.

Dünkü kanlı protestolara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Salih, güvenliğin sağlanması ve kamu mallarının korunması milli bir görev olduğunu belirterek, "Gösterilerde gerçek merminin kullanılması soruşturmalı ve cezasız kalmamalı" ifadelerini kullandı. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı