Irak Başbakanı el-Kazimi, ABD'ye ziyaret gerçekleştirecek
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Irak Başbakanı el-Kazimi, ABD'ye ziyaret gerçekleştirecek

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi, ABD ile Irak arasındaki stratejik müzakere görüşmeleri kapsamında gelecek ay ABD'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Irak Başbakanı el-Kazimi, ABD'ye ziyaret gerçekleştirecek
24.06.2020 00:00 | Son Güncelleme: 24.06.2020 01:00

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi, ABD ile Irak arasındaki stratejik müzakere görüşmeleri kapsamında gelecek ay ABD'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi'nin 11 Haziran'da Irak'ta başlayan stratejik müzakereler kapsamında gelecek ay ABD'ye ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi. Irak'ın yeni Dışişleri Bakanı Hüseyin açıklamasında, göreve başladıktan sonra yurt dışı ziyaretlerinde ilk duraklarının Tahran ile Riyad olacağını duyurdu.

Öte yandan Irak'taki ABD askerlerinin akıbetini netleştirecek stratejik müzakereler Irak'ta 11 Haziran'da başlamıştı. ABD yanlısı Şii tarafların büyük bir bölümü ülkeden ABD askerlerinin çıkarılmasını istiyor. - ERBİL

Kaynak: İHA

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