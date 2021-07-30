"ABD'nin 17 bin tarihi eseri Irak'a iade etmesinin ardından Milli Müze yeniden açılacak"
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"ABD'nin 17 bin tarihi eseri Irak'a iade etmesinin ardından Milli Müze yeniden açılacak"

'ABD'nin 17 bin tarihi eseri Irak'a iade etmesinin ardından Milli Müze yeniden açılacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ABD'nin 17 bin tarihi eseri Irak'a iade etmesinin ardından Milli Müze'nin yeniden açılacağını duyurdu.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ABD'nin 17 bin tarihi eseri Irak'a iade etmesinin ardından Milli Müze'nin yeniden açılacağını duyurdu.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 26 Temmuz Pazartesi günü ABD'ye gerçekleştirdiği ziyareti sırasında 2003'te Irak'ın işgali sırasında çalınan binlerce tarihi eserin bir kısmının iade edilmesinin ardından müze müjdesi verdi. El-Kazımi sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, ABD'ye yaptığı başarılı ziyaret kapsamında 17 bin tarihi eserin Irak'a iade edilmesi ile birlikte başkent Bağdat'taki Milli Müze'nin yeniden halka ve araştırmacılara açılması için talimat verdiğini bildirdi.

Irak Kültür Bakanı Hasan Nazım ise yaptığı açıklamada, söz konusu iadenin 2003 yılından bu yana yapılan en büyük tarihi eser iadesi olduğunu söyledi.

ABD ziyaretini tamamlayan el-Kazımi, kaçırılan 17 bin kadar tarihi eseri Irak'a geri getirmişti.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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