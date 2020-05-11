Irak Başbakanı El-Kazimi, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
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Irak Başbakanı El-Kazimi, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi, ABD Başkanı Donlad Trump, ile telefonda görüştü.

Irak Başbakanı El-Kazimi, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
11.05.2020 21:45 | Son Güncelleme: 11.05.2020 21:52

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi, ABD Başkanı Donlad Trump, ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve korona virüs salgını ele alındı.

Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi'nin Basın Ofisi, tarafından yapılan açıklamada, El-Kazimi ile ABD Başkanı Donlad Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı. Görüşmede Başkan Trump'ın, El-Kazimi'yi ve yeni hükümeti tebrik ettiği ifade edildi. Açıklamada Trump'ın Irak ile en iyi ilişkiyi kurmak için özen gösterdiği aktarılırken, ABD Başkanı'nın Irak'ın ekonomisine destek sağlamak için ülkesinin hazır olduğunu dile getirdiği ifade edildi. Görüşmede ayrıca korona virüsü salgını ile mücadele konusunda iki ülke arasında iş birliğinin geliştirilmesi ve iki ülkenin çıkarları doğrultusunda ekonomik yatırımların geliştirmesi konularının ele alındığı belirtildi. - ERBİL

Kaynak: İHA

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