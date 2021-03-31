Irak Başbakanı, daha önce ertelenen Suudi Arabistan ziyaretini gerçekleştiriyor
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Irak Başbakanı, daha önce ertelenen Suudi Arabistan ziyaretini gerçekleştiriyor

Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel
Irak Başbakanı, daha önce ertelenen Suudi Arabistan ziyaretini gerçekleştiriyor

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, resmi ziyaret için Suudi Arabistan'a gittiğini duyurdu.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, resmi ziyaret için Suudi Arabistan'a gittiğini duyurdu.

Kazımi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Resmi ziyaret için kardeş Suudi Arabistan'a gidiyorum. Ziyaretin amacı, kardeş iki ülke arasındaki çok iyi düzeyde süren ilişkileri güçlendirmek ve bölgede dostluk ve iş birliğini inşa etmek." değerlendirmesini yaptı.

Başbakan Kazımi, göreve geldikten sonra ilk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapmak istese de bunu Kral Selman Bin Abdulaziz'in rahatsızlığı nedeniyle gerçekleştirememişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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