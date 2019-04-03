Irak Başbakanı Abdulmehdi, Türkiye'yi Ziyaret Edecek

Erbil-(İHA)-Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, yakında Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Dün akşam saatlerinde başkent Bağdat'ta düzenlenen haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulunan Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hiçbir komşu ülkeyle sorun yaşamak istemediklerini ve Irak'ın politikasının herkese açılmak olduğunu belirterek kısa zaman içerisinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.

Kısa zaman içerisinde İran ve Suudi Arabistan'ı da ziyaret edeceğini söyleyen Abdülmehdi, ülkenin iç işleriyle ilgilenmek için ziyaretlerinin kısa olacağının altını çizdi. - ERBİL

Kaynak: İHA