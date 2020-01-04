Irak Başbakanı Abdülmehdi, Süleymani ve el-Mühendis'in cenaze törenine katıldı
Bağdat'ın merkezi Cadiriye'de düzenlenen cenaze töreni Cenaze törenine katılmak için bölgede toplanan Iraklıların slogan atması Irak Başbakanı Abdülmehdi'nin alana gelişi Ambulans araçlarının geçişi Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden İran...
Bağdat'ın merkezi Cadiriye'de düzenlenen cenaze töreni
Cenaze törenine katılmak için bölgede toplanan Iraklıların slogan atması
Irak Başbakanı Abdülmehdi'nin alana gelişi
Ambulans araçlarının geçişi Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenleniyor.
Yüzlerce Iraklı sabah saatlerinden itibaren cenaze töreninin yapılacağı Bağdat'ın merkezi Cadiriye'de toplanmaya başladı. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de cenaze törenine katılmak üzere alana geldi.