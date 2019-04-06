- Irak Başbakanı Abdülmehdi, Ruhani ile görüştü

ERBİL - İran'ın başkenti Tahran'a 2 günlük resmi bir ziyaret için gelen Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

Resmi ziyareti kapsamında başkent Tahran'a gelen Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif tarafından karşılandıktan sonra Tahran'daki Sadabad Sarayı'nda İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi. Görüşme gündeminde Ruhani'nin Irak'a yaptığı ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki anlaşmaların yanı sıra iki ülkeyi de etkisi altına alan sellerin önlenmesi gibi konuların ağırlıklı olarak ele alındığı öğrenildi.

Birçok bakanın yanı sıra Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Falih Feyyaz ile çok sayıda iş adamının yer aldığı heyete başkanlık eden Abdülmehdi'nin İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile de görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA