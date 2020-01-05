: Irak Başbakanı Abdulmehdi: "Öldürüldüğü gün Süleymani ile görüşecektim"

05.01.2020 17:22 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:31

Irak'ta istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi, İranlı general Kasım Süleymani ile öldürüldüğü gün, Bağdat'ta görüşme planlarının olduğunu söyledi.

Abdulmehdi, mecliste yaptığı açıklamada, "Bağdat'ta öldürüldüğü gün Süleymani ile görüşme programı" olduğunu belirtti.

Başbakan, meclisten ABD'nin ülkedeki varlığına yönelik tutum belirlemesini istedi.

Gösteriler nedeniyle istifa eden Abdulmehdi, yeni biri atanana kadar görevine devam edecek.

Kaynak: AA

Haber Videosu