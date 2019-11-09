Irak Başbakanı Abdulmehdi'den göstericilere müebbet hapis cezası tehdidi
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı protestolarda "barışçıl gösterilerin" korunmasını isterken, yasaları ihlal edenlerin ise müebbete kadar hapis cezası alabilecekleri uyarısında bulundu.
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı protestolarda "barışçıl gösterilerin" korunmasını isterken, yasaları ihlal edenlerin ise müebbete kadar hapis cezası alabilecekleri uyarısında bulundu.
Abdulmehdi, 1 Ekim'den bu yana devam eden ve yüzlerce göstericinin hayatına kaybetmesine neden olan gösterilerde yasalara aykırı davranıp, şiddete başvuran eylemciler için uyarı niteliğinde bir yazılı açıklama yayımladı. Euronews.com'da Görüntüle