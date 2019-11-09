Irak Başbakanı Abdulmehdi'den göstericilere müebbet hapis cezası tehdidi

09.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:14

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı protestolarda "barışçıl gösterilerin" korunmasını isterken, yasaları ihlal edenlerin ise müebbete kadar hapis cezası alabilecekleri uyarısında bulundu.



Abdulmehdi, 1 Ekim'den bu yana devam eden ve yüzlerce göstericinin hayatına kaybetmesine neden olan gösterilerde yasalara aykırı davranıp, şiddete başvuran eylemciler için uyarı niteliğinde bir yazılı açıklama yayımladı. Euronews.com'da Görüntüle