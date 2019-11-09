Irak Başbakanı Abdulmehdi'den göstericilere müebbet hapis cezası tehdidi

Irak Başbakanı Abdulmehdi'den göstericilere müebbet hapis cezası tehdidi

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı protestolarda "barışçıl gösterilerin" korunmasını isterken, yasaları ihlal edenlerin ise müebbete kadar hapis cezası alabilecekleri uyarısında bulundu.

09.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:14
Irak Başbakanı Abdulmehdi'den göstericilere müebbet hapis cezası tehdidi

Başbakanı Adil Abdulmehdi, karşıtı protestolarda "barışçıl gösterilerin" korunmasını isterken, yasaları ihlal edenlerin ise müebbete kadar hapis cezası alabilecekleri uyarısında bulundu.


Abdulmehdi, 1 Ekim'den bu yana devam eden ve yüzlerce göstericinin hayatına kaybetmesine neden olan gösterilerde yasalara aykırı davranıp, şiddete başvuran eylemciler için uyarı niteliğinde bir yazılı açıklama yayımladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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