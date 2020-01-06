Irak Başbakanı Abdulmehdi: Çin, önemli ve güçlü bir ortağımız
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Irak Başbakanı Abdulmehdi: Çin, önemli ve güçlü bir ortağımız

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Çin'in ülkesinin önemli ve güçlü ortağı olduğunu belirterek, bu ülkeyle geçen yıl imzalanan anlaşmaları tereddütsüz şekilde uygulayacaklarını açıkladı

06.01.2020 20:45 | Son Güncelleme: 06.01.2020 20:45
Irak Başbakanı Abdulmehdi: Çin, önemli ve güçlü bir ortağımız

Başbakanı Adil Abdulmehdi, Çin'in ülkesinin önemli ve güçlü ortağı olduğunu belirterek, bu ülkeyle geçen yıl imzalanan anlaşmaları tereddütsüz şekilde uygulayacaklarını açıkladı.


Başbakan Abdulmehdi, Çin'in Büyükelçisi Zhang Tao ile başkentteki Başbakanlık Konutu'nda görüştü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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