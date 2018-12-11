Irak Başbakanı Abdülmehdi: "Abd'nin İran'a Uyguladığı Yaptırımların Parçası Değiliz"

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Irak'ın ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların bir parçası olmadığın söyledi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta haftalık basın toplantısında konuşan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, "ABD'nin uyguladığı yaptırımlarla tutumumuzu tekrar söylüyoruz. Irak bunun bir parçası değildir" şeklinde konuştu.

Abdülmehdi, yaptırımlar hakkında fikir alışverişinde bulunmak için bir heyetin yakında ABD'ye gideceğini söyledi.

Abdülmehdi bugün Bağdat'ta, ABD Enerji Bakanı Rick Perry'yi kabul etmişti. Geçtiğimiz ay eski Başbakan Haydar İbadi ilgili ülkesinin İran yaptırımlarına bağlı kalacağını açıklamıştı.

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların ardından Irak, iç piyasadaki doğal gaz ihtiyacını karşılamak için 2 yıla ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştı. Irak, elektrik üretmek için İran'dan doğalgaz ithal ediyor. - ERBİL