Irak Başbakanı Abdulmehdi: ABD askerlerinin çekilmesine dair imzalı mektup aldım
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Irak Başbakanı Abdulmehdi: ABD askerlerinin çekilmesine dair imzalı mektup aldım

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesine dair, "imzalı, tercüme edilmiş ve çok açık" bir mektup aldığını bildirdi.

07.01.2020 22:16 | Son Güncelleme: 07.01.2020 22:16
Irak Başbakanı Abdulmehdi: ABD askerlerinin çekilmesine dair imzalı mektup aldım

Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesine dair, "imzalı, tercüme edilmiş ve çok açık" bir mektup aldığını bildirdi.


ABD'nin Irak Görev Gücü Komutanının Irak hükümetine bir mektup yazarak, Irak Parlamentosu ve Başbakanlığının talebi üzerine ülkeden çekileceklerini bildirdiği iddia edilmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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