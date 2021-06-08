Irak Bakanlar Kurulu, "Yolsuzlukla Mücadele ve Şeffaflık İçin Ulusal Strateji"yi onayladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Irak Bakanlar Kurulu, "Yolsuzlukla Mücadele ve Şeffaflık İçin Ulusal Strateji"yi onayladı

Irak Bakanlar Kurulu, 'Yolsuzlukla Mücadele ve Şeffaflık İçin Ulusal Strateji'yi onayladı
Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Haberler | Güncel

Irak Bakanlar Kurulu, Yolsuzlukla Mücadele ve Şeffaflık İçin Ulusal Strateji'yi kabul etti.

Irak Bakanlar Kurulu, Yolsuzlukla Mücadele ve Şeffaflık İçin Ulusal Strateji'yi kabul etti.

Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre, Başbakan Mustafa el-Kazımi başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu Irak Federal Şefaflık Kurumu tarafından hazırlanan "Yolsuzlukla Mücadele ve Şeffaflık İçin Ulusal Strateji???????"yi görüştü.

Görüşme sonrası Kurul'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlar Kurulu, 2021-2024 Yolsuzlukla Mücadele ve Şeffaflık İçin Ulusal Strateji'yi onayladı. Söz konusu strateji, yolsuzluğun son verilmesine katkı sağlayacak." denildi.

Başbakan Kazımi başkanlığındaki yeni hükümet geçen yıl kurulduğundan bu yana Irak'ta yolsuzlukla mücadele ve yurt dışına kaçırılan malların geri getirilmesi için çalışmalara başlamış ve bu yönde bazı kararlar almıştı.

Uluslararası verilere göre, dünyada en çok yolsuzluk yapılan ülkeler arasında yer alan Irak'ta yolsuzlukla mücadele 2019 yılından bu yana aralıklarla devam eden protestolarda eylemcilerin baş talepleri arasında yer alıyor.

Ülkede zaman zaman aralarında bakanlar, valiler, genel müdürlerin de olduğu önde gelen isimler hakkında yolsuzluk suçundan mallarına el koyma ve yakalama kararları çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran

Son dakika haber... Terör örgütü PKK Irak'ın Duhok kentinde peşmerge güçlerine saldırdı: 1 ölü
Son dakika haber... Terör örgütü PKK Irak'ın Duhok kentinde peşmerge güçlerine saldırdı: 1 ölü
Pakistan'da tren kazası: 51 ölü, 100 yaralı
Pakistan'da tren kazası: 51 ölü, 100 yaralı
Pakistan'da tren kazası: 45 ölü, 100 yaralı
Pakistan'da tren kazası: 45 ölü, 100 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Veysel Eroğlu Muharrem İnce Memduh Büyükkılıç
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Ali Koç Fatih Terim Aziz Yıldırım Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Irak Bakanlar Kurulu, "Yolsuzlukla Mücadele ve Şeffaflık İçin Ulusal Strateji"yi onayladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 14:45:11. #1.14#

title