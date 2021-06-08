Irak Bakanlar Kurulu, "Yolsuzlukla Mücadele ve Şeffaflık İçin Ulusal Strateji"yi onayladı

Irak Bakanlar Kurulu, Yolsuzlukla Mücadele ve Şeffaflık İçin Ulusal Strateji'yi kabul etti.

Irak Bakanlar Kurulu, Yolsuzlukla Mücadele ve Şeffaflık İçin Ulusal Strateji'yi kabul etti.

Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre, Başbakan Mustafa el-Kazımi başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu Irak Federal Şefaflık Kurumu tarafından hazırlanan "Yolsuzlukla Mücadele ve Şeffaflık İçin Ulusal Strateji???????"yi görüştü.

Görüşme sonrası Kurul'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlar Kurulu, 2021-2024 Yolsuzlukla Mücadele ve Şeffaflık İçin Ulusal Strateji'yi onayladı. Söz konusu strateji, yolsuzluğun son verilmesine katkı sağlayacak." denildi.

Başbakan Kazımi başkanlığındaki yeni hükümet geçen yıl kurulduğundan bu yana Irak'ta yolsuzlukla mücadele ve yurt dışına kaçırılan malların geri getirilmesi için çalışmalara başlamış ve bu yönde bazı kararlar almıştı.

Uluslararası verilere göre, dünyada en çok yolsuzluk yapılan ülkeler arasında yer alan Irak'ta yolsuzlukla mücadele 2019 yılından bu yana aralıklarla devam eden protestolarda eylemcilerin baş talepleri arasında yer alıyor.

Ülkede zaman zaman aralarında bakanlar, valiler, genel müdürlerin de olduğu önde gelen isimler hakkında yolsuzluk suçundan mallarına el koyma ve yakalama kararları çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran