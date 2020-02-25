Irak: Allavi'den en geç bir yıl içinde erken seçime gitme vaadi
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Irak: Allavi'den en geç bir yıl içinde erken seçime gitme vaadi

Allavi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hükümet programımın ilk maddesi, halkın gelecek dönem için kendi temsilcilerini seçeceği erken genel seçimlere gitmeyi içeriyor." ifadesini kullandı

25.02.2020 09:27 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:27
Irak: Allavi'den en geç bir yıl içinde erken seçime gitme vaadi

'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi, en geç bir yıl içinde erken genel seçime gitme vaadinde bulundu.


Allavi 'dan yaptığı açıklamada, "Hükümet programımın ilk maddesi, halkın gelecek dönem için kendi temsilcilerini seçeceği erken genel seçimlere gitmeyi içeriyor." ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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