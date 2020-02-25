Irak: Allavi'den en geç bir yıl içinde erken seçime gitme vaadi

25.02.2020 09:27 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:27

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi, en geç bir yıl içinde erken genel seçime gitme vaadinde bulundu.



Allavi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hükümet programımın ilk maddesi, halkın gelecek dönem için kendi temsilcilerini seçeceği erken genel seçimlere gitmeyi içeriyor." ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle