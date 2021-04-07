Irak-ABD Stratejik Diyalog Görüşmeleri'nin üçüncü turu yapıldı
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Irak-ABD Stratejik Diyalog Görüşmeleri'nin üçüncü turu yapıldı

Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel
Irak-ABD Stratejik Diyalog Görüşmeleri'nin üçüncü turu yapıldı

Irak ile ABD arasındaki Stratejik Diyalog Görüşmeleri'nin üçüncü turu iki ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Irak ile ABD arasındaki Stratejik Diyalog Görüşmeleri'nin üçüncü turu iki ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

İlk ikisi geçen yıl yapılan diyalog görüşmelerinin üçüncü turu çevrim içi olarak düzenlendi.

Irak resmi haber ajansına göre, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken'ın da katıldığı diyalog görüşmelerinin üçüncü turunda, "ABD ile tüm alanlarda iş birliğini güçlendirmeye önem veriyoruz." dedi.

ABD ile stratejik görüşmelerin daha sonraki aşamada da sürmesini istediklerini kaydeden Hüseyin, Washington yönetimine "anlaşmalar ve ortak mutabakat zaptlarıyla iş birliği ve dayanışmanın güçlendirilmesi" çağrısında bulundu.

Bağdat-Erbil ilişkilerine de değinen Hüseyin, askıdaki sorunların çözümü noktasında olumlu gelişmeler yaşandığını aktardı.

Irak-ABD Stratejik Diyalog Görüşmeleri'nin??????? ilki 11 Haziran 2020'de, ikincisi de Washington'da 9 Ağustos 2020'de yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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