Irak: ABD'nin Haşdi Şabi Başkanı Feyyad'ı yaptırım listesine alması kabul edilemez
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Irak: ABD'nin Haşdi Şabi Başkanı Feyyad'ı yaptırım listesine alması kabul edilemez

09.01.2021 19:01 | Son Güncelleme: 09.01.2021 19:04
Irak: ABD'nin Haşdi Şabi Başkanı Feyyad'ı yaptırım listesine alması kabul edilemez

Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, milis gücü Haşdi Şabi'nin Başkanı Falih el-Feyyad'ı yaptırım listesine almasının "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, milis gücü Haşdi Şabi'nin Başkanı Falih el-Feyyad'ı yaptırım listesine almasının "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Haşdi Şabi Başkanı ve eski Irak Başbakanı Nuri El-Maliki'nin ulusal güvenlik danışmanı Feyyad hakkındaki yaptırım kararının "kabul edilemez bir sürpriz" olduğu belirtildi.

Açıklamada, gerek şu an görevde bulunan gerekse yeni Washington yönetimiyle, ABD Hazine Bakanlığının Iraklı kişiler hakkında aldığı tüm kararların izleneceği ve sorunun çözülmesi için çalışılacağı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün Haşdi Şabi'nin lideri Feyyad'ı, 2019 protestolarında Iraklı göstericilere şiddet kullanılarak müdahale edilmesindeki rolünden dolayı yaptırım listesine aldıklarını açıklamıştı.

Pompeo, konuyla ilgili açıklamasında, Irak'ta Ekim 2019'da düzenlenen protestolarda, İran destekli Haşdi Şabi milislerinin yolsuzluk, işsizlik, ekonomik durgunluk, kötü kamu hizmetleri ve İran'ın ülkenin iç işlerine karışmasını protesto eden sivillere saldırdığını ve Iraklı birçok kişinin öldüğü saldırı sırasında Feyyad'ın Şii milis grubunun başında olduğunu ifade etmişti.

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Irak'ın çeşitli bölgelerini ele geçirmesinin ardından örgütle mücadele etmek için farklı milis güçlerinin bir araya gelmesiyle kurulan Haşdi Şabi'nin çoğunluğu Şii milislerden oluşuyor. Bünyesinde az sayıda Sünni grup da yer alan Haşdi Şabi'nin İran'la yakın ilişkileri bulunuyor.

Haşdi Şabi, Ekim 2019'da düzenlenen halk protestolarına müdahalesi ve Sünnilere karşı hak ihlalleri nedeniyle eleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

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