Irak, ABD ile "ülkedeki askeri varlığını görüşmek" için masaya oturmaya hazırlanıyor Irak yönetimi, ABD'nin ülkedeki askeri varlığına ilişkin Amerikalı yetkililerle yapılacak müzakerelerin 10 Haziran'da başlayacağını duyurdu.

Irak yönetimi, ABD'nin ülkedeki askeri varlığına ilişkin Amerikalı yetkililerle yapılacak müzakerelerin 10 Haziran'da başlayacağını duyurdu.

Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin Müsteşarı Hişam Davut, yaptığı basın açıklamasında, Irak'ın egemenliğinin korunması için ABD ile müzakerelerin başlamasına önem verdiklerini ifade etti.

Davut, "(Irak'taki askeri varlığına ilişkin) ABD tarafıyla gerçekleştirilecek müzakereler 10 Haziran'da başlayacak." dedi.

Irak'ın dünyadaki tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istediğini söyleyen Davut, ekonomik kalkınma, eğitim, güvenlik güçlerinin silahlandırılması ve diğer güvenlik konularında ABD'den destek alabileceklerini dile getirdi.

Irak hükümeti, güvenlik güçlerinin bugün Kerkük'ün güneybatısında terör örgütü DEAŞ'a karşı başlattığı operasyona ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de havadan destek verdiğini açıklamıştı.

Irak Meclisi'nin aldığı "ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması" kararı

Irak Meclisi, 5 Ocak'ta ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması yönünde bir karar almıştı. Meclis, söz konusu kararın uygulanmasının yükümlülüğünü ise hükümete vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Irak Meclisi'nin ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararına tepki göstererek, "(Irak) Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımlar uygularız. İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır." demişti.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Irak'taki bazı üslerinden ayrılıp, buraları Irak ordusuna teslim etmişti.

Amerikan güçleri, ülkenin batısındaki en büyük üslerden biri olan Ayn El-Esed Askeri Üssü ile kuzeydeki üslerde varlığını sürdürüyor.

İran yönetiminin, Irak'ta desteklediği siyasi ve askeri taraflara "ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması için baskı yaptığı" ifade ediliyor.

Iraklı Şii milis liderleri de sık sık konuyu gündemde tutan açıklamalarda bulunuyor.

Kaynak: AA