Irak, ABD ile Stratejik Diyalog Görüşmelerinde alınan kararların uygulanması için teknik komite kuracak

Irak ile ABD arasındaki 3. Stratejik Diyalog Görüşmelerinde alınan kararların uygulanmasına dönük takvimin ve mekanizmanın belirlenmesi için teknik komite kurulmasına karar verildiği bildirildi.

Irak ile ABD arasındaki 3. Stratejik Diyalog Görüşmelerinde alınan kararların uygulanmasına dönük takvimin ve mekanizmanın belirlenmesi için teknik komite kurulmasına karar verildiği bildirildi.

ABD'nin, önemli sayıda askerini ülkeden çekme taahhüdünde bulunduğu belirtilen Stratejik Diyalog Görüşmelerinin ardından, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Askeri Sözcüsü Yahya Resul yazılı açıklama yaptı.

Resul, görüşmelerde alınan kararlar doğrultusunda, Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin, Genelkurmay Başkanı Abdulemir Yarallah başkanlığında teknik komite kurulması talimatı verdiğini ifade etti.

Yahya Resul, komitenin görevinin, "Stratejik Diyalog Görüşmelerinde askeri ve güvenlik konularında alınan kararların uygulanmasına ilişkin mekanizmalar ve takvimi belirlemek üzere ABD tarafıyla teknik görüşmeler yapmak" olduğunu belirtti.

Öte yandan Başbakan Kazımi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Stratejik Diyalog Görüşmelerinde alınan kararların, Irak'ta hayatın normale dönmesini sağlayacağını vurguladı.

Kazımi, krizleri çözecek barışçıl yolun diyalog olduğu, Irak halkının da barış ve güvenlik içinde yaşamayı hak ettiği değerlendirmesinde bulundu.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, 7 Nisan'da yapılan 3. Stratejik Diyalog Görüşmelerinin ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD tarafının, önemli sayıda askerini ülkeden çekme taahhüdünde bulunduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu