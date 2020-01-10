Irak, ABD'den askerlerini çekmesi için mekanizma oluşturmasını talep etti

10.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:06

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya, Amerikan askerlerinin ülkeden çıkmasını organize etmek üzere bir delegasyonu Irak'a göndermelerini talep etti.



Irak Başbakanlık basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Adil Abdulmehdi ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo telefonda görüştü. Euronews.com'da Görüntüle