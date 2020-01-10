Irak, ABD'den askerlerini çekmesi için mekanizma oluşturmasını talep etti
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Irak, ABD'den askerlerini çekmesi için mekanizma oluşturmasını talep etti

Irak Başbakanlığı, ülkedeki ABD askerlerinin çekilmesi için Washington yönetiminden bir mekanizma oluşturulmasını talep etti. Talebi, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya telefonda iletti

10.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:06
Irak, ABD'den askerlerini çekmesi için mekanizma oluşturmasını talep etti

Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD Dışişleri Bakanı 'ya, Amerikan askerlerinin ülkeden çıkmasını organize etmek üzere bir delegasyonu Irak'a göndermelerini talep etti.


Irak Başbakanlık basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Adil Abdulmehdi ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo telefonda görüştü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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