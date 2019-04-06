Irak ABD'den Altı F-16 Savaş Uçağı Aldı
Irak Savunma Bakanlığı, ABD'den altı F-16 savaş uçağını teslim aldıklarını açıkladı.
Irak Savunma Bakanlığı, ABD'den altı F-16 savaş uçağını teslim aldıklarını açıkladı.
Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'den alınan uçakların Bağdat'taki Beled Hava Üssü'ne ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, uçakların Irak ve ABD arasındaki anlaşma kapsamında ülkeye getirildiği kaydedildi.
Irak ve ABD arasında 2011'de 36 F-16 savaş uçağı alımı konusunda anlaşma yapmıştı.
Kaynak: AA