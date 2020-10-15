Irak, ABD askerlerinin yurtdışında konuşlandırılması için özel bir heyet oluşturdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Irak, ABD askerlerinin yurtdışında konuşlandırılması için özel bir heyet oluşturdu

15.10.2020 22:45 | Son Güncelleme: 15.10.2020 22:49
Irak, ABD askerlerinin yurtdışında konuşlandırılması için özel bir heyet oluşturdu

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD askerlerinin yurtdışında konuşlandırılması için özel bir teknik heyetinin oluşturulduğu aktarıldı.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD askerlerinin yurtdışında konuşlandırılması için özel bir teknik heyetinin oluşturulduğu aktarıldı.

Irak'tan ABD askerlerinin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım el-Araci ve güvenlik yetkilileri ile bugün düzenlenen toplantıda ülkedeki ABD askerinin varlığı ele alındı. Toplantının ardından Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD askerlerinin yurtdışında konuşlandırılması konusunun görüşüldüğü bildirildi. Bakanlık, ABD askerlerinin yurtdışında konuşlandırılmasını sağlamak için ABD tarafıyla koordinasyon içinde bulunacak özel bir teknik heyetinin oluşturulmasına karar verildiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, kurulacak olan heyetin geçen Ağustos ayında ABD'de düzenlenen stratejik müzakere kapsamında oluşturulduğuna dikkat çekti.

Öte yandan Iraklı Şii Haşdi Şabi Güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis ile İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı yakınlarında düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybetmeleri ardından ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması istenmişti. Irak Meclisi, Sünni Araplar ve Kürtlerin katılmadığı oturumda ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması için karar almıştı. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Vladimir Putin Engin Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özgü Namal Ercan Kesal Sadri Alışık Caner Cindoruk
Spor Can Bartu Fatih Terim Eddie Newton Sergen Yalçın Manuel Fernandes
Daha Fazla Kız Genç İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Irak, ABD askerlerinin yurtdışında konuşlandırılması için özel bir heyet oluşturdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 22:51:28. #1.14#
title