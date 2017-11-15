Irak'a Yardım Malzemesi Taşıyan Afad Tırı Devrildi: 2 Yaralı

Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağlı yardım malzemesi taşıyan tırın devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Süleymaniye'ye bağlı Halepçe ilçesi yakınlarındaki Bamo köyüne çadır ve battaniye taşıyan AFAD tırı, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde devrildi. Kazada yaralanan 2 kişiye ilk müdahale bölgede bulunan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından yapıldı. Sağlık durumu ağır olan yaralılar, Derbendihan Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan bölgede bulunan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da kaza yerinde incelemede bulundu.



(İHA)