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Irak'a mobilya taşıyan tır Şanlıurfa'da devrildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Irak'a mobilya taşıyan tır Şanlıurfa'da devrildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinden aldığı 26 ton mobilyayı Irak'a götüren tır Şanlıurfa'da devrildi.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinden aldığı 26 ton mobilyayı Irak'a götüren tır Şanlıurfa'da devrildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep - Şanlıurfa otoyolunun Birecik ilçesi yol ayrımında meydana geldi. Bursa'nın İnegöl ilçesinden aldığı 26 ton mobilyayı Irak'a götüren Ömer U.'nun kullandığı 33 AZR 73 plakalı tır, iddiaya göre virajı almaya çalışırken sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken tırın içerisindeki ambalajlı mobilya parçaları yola saçıldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansa alıp olay yerinde müdahale etti.

Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol, mobilya parçalarının kaldırılmasıyla birlikte yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Irak'a mobilya taşıyan tır Şanlıurfa'da devrildi

Irak'a mobilya taşıyan tır Şanlıurfa'da devrildi

Irak'a mobilya taşıyan tır Şanlıurfa'da devrildi

Irak'a mobilya taşıyan tır Şanlıurfa'da devrildi

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