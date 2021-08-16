Irak A Milli Futbol Takımı, kamp için Kayseri'ye geldi

Asya Kupası'nda Güney Kore ile karşılaşacak olan Irak A Milli Futbol Takımı, kamp için Kayseri'de Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne geldi.

Asya Kupası'nda Güney Kore ile karşılaşacak olan Irak A Milli Futbol Takımı, kamp için Kayseri'de Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne geldi.

Irak A Milli Futbol Takımı, 1 Eylül'de Güney Kore ile yapacağı Asya Kupası maçına Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlanacak. Kamp için özel uçakla Kayseri'ye gelen Irak Milli Takımı'nı az sayıda Iraklı karşıladı. Milli futbolcular ardından konaklayacakları otele geçti. Havaalanı önünde açıklama yapan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi İşletmecisi Tsstur Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, "Şehrimize takımları getirmeye devam ediyoruz. Son olarak Irak A Milli Futbol takımı geldi. Asya Kupası'nda Güney Kore ile karşılaşacakları müsabakaya burada hazırlanacaklar. Önce otele geçecekler daha sonra da 10 gün boyunca kamp yapacaklar. Daha sonra gelecek takımlar da var. Kayseri'ye ilk kez bir A milli takım geldi, o da Irak A Milli takımı oldu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan