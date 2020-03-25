"Irak'a ihracat temassız olarak gerçekleştirilmektedir"
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Ruhsar Pekcan, İhracat, Irak, Güncel

"Irak'a ihracat temassız olarak gerçekleştirilmektedir"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "1 Mart 2020'den itibaren Irak'a yapılan ihracat Habur-İbrahim Halil Gümrük Kapıları arasındaki tampon bölgede konteyner değişimi, dorse değişimi ve şoför değişimi yoluyla temassız olarak gerçekleştirilmektedir.

25.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:40

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "1 Mart 2020'den itibaren Irak'a yapılan ihracat Habur-İbrahim Halil Gümrük Kapıları arasındaki tampon bölgede konteyner değişimi, dorse değişimi ve şoför değişimi yoluyla temassız olarak gerçekleştirilmektedir. Giriş yönünde sadece Türk sürücülerinin karantina uygulamalarına tabi olarak girişine müsaade edilirken, yabancı sürücülerin ülkemize girişine izin verilmemektedir. Irak'tan gelen araçların tampon bölgede dezenfekte işlemi ve şoför değişimi gerçekleştirilmektedir. Şu ana kadar 21 bin araç dezenfekte edilmiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, korona virüs önlemleri kapsamında Irak sınırında gerçekleştirilen "temassız ihracat" uygulamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Pekcan, Ticaret Bakanlığınca korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında gümrüklerde ilk günden itibaren büyük bir hassasiyetle tüm tedbirlerin alınarak çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Halihazırda dünya genelinde birçok ülkenin virüsten olumsuz etkilendiğini anımsatan Pekcan, Irak'ta da dün itibarıyla korona virüs kaynaklı 27 ölümün gerçekleştiğini bildirdi.

"ŞU ANA KADAR 21 BİN ARAÇ DEZENFEKTE EDİLMİŞTİR"

Korana virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından biri olan Irak'a açılan Habur Gümrük Kapısı'nın vakit kaybetmeksizin 1 Mart 2020 itibarıyla yolcu giriş ve çıkışlarına kapatıldığını, ticari geçişlerin kontrollü olarak gerçekleştirilmesine başlandığını ifade eden Pekcan, şunları kaydetti:

"Ticaretin mümkün olduğunca aksamadan yürümesi için Bakanlığımız, gümrük personelimiz tüm hudut kapılarında olağan üstü bir özveri ile çalışmaktadır. Bu kapsamda 1 Mart 2020'den itibaren Irak'a yapılan ihracat Habur-İbrahim Halil Gümrük Kapıları arasındaki tampon bölgede konteyner değişimi, dorse değişimi ve şoför değişimi yoluyla temassız olarak gerçekleştirilmektedir. Giriş yönünde sadece Türk sürücülerinin karantina uygulamalarına tabi olarak girişine müsaade edilirken, yabancı sürücülerin ülkemize girişine izin verilmemektedir. Irak'tan gelen araçların tampon bölgede dezenfekte işlemi ve şoför değişimi gerçekleştirilmektedir. Şu ana kadar 21 bin araç dezenfekte edilmiştir. Tamamen dezenfekte edilen araçların, sahamızda bekleyen Türk sürücüler tarafından Türkiye'ye girişi yapılmaktadır."

"24 MART 2020 TARİHİ İTİBARIYLA BİN 72 TIR ÇIKIŞI, 868 TIR GİRİŞİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR"

Pekcan, tüm giriş ve çıkış noktalarında il sağlık müdürlüğüne bağlı personel ve ambulansların gümrük görevlileriyle koordineli şekilde görev yaptığını, tüm şoförlerin sağlık taramasından geçirildiğini belirterek, "Tam bir eşgüdüm ve koordinasyon içinde alınan güvenlik önlemleri sayesinde gümrük kapısından 24 Mart 2020 tarihi itibarıyla bin 72 tır çıkışı, 868 tır girişi gerçekleştirilmiştir. Tır çıkışlarının daha da artırılması için her türlü önlem alınmakta olup, böylece ticaretin en kısa sürede normal akışına döndürülmesi amaçlanmaktadır. Önceliğimiz halkımızın sağlığını temin edecek önlemleri alırken, diğer taraftan toplumsal ihtiyaçların temini ve tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinin sağlanması noktasında kilit öneme sahip olan gümrüklerimizde ticaretin aksamadan devamı için de faaliyetlerimiz sürmektedir. Bu vesileyle görevlerinin başında bir taraftan sağlık ve güvenlik önlemleri alırken, ticaretin aksamaması için özveri ile gece gündüz çalışan tüm gümrük personelimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

(Abdullah Sarica/İHA)

Kaynak: İHA

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