Irak'a iade edilen tarihi eserler
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Irak'a iade edilen tarihi eserler

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim, İngiltere'nin başkenti Londra'daki British Museum (İngiliz Müzesi)'den iade edilen tarihi eserleri, başkent Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen törenle Irak Kültür, Turizm ve Eserler Bakanı Abdulemir el-Hamdani'ye devretti.

19.02.2020 20:34 | Son Güncelleme: 19.02.2020 20:37
Irak'a iade edilen tarihi eserler

Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim, 'nin başkenti 'daki British Museum (İngiliz Müzesi)'den iade edilen tarihi eserleri, başkent 'taki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen törenle Irak Kültür, Turizm ve Eserler Bakanı Abdulemir el-Hamdani'ye devretti.

Kaynak: AA

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: Irak'a iade edilen tarihi eserler
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