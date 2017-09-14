Irak'da Türk Vatandaşlar İşkence Görüyor "yardım"
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Irak'da Türk Vatandaşlar İşkence Görüyor "yardım"

IRAK'DA TÜRK VATANDAŞLAR İŞKENCE GÖRÜYOR "YARDIM"

IRAK'DA TÜRK VATANDAŞLAR İŞKENCE GÖRÜYOR "YARDIM"