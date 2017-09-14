Irak'da Türk Vatandaşlar İşkence Görüyor "yardım"

IRAK'DA TÜRK VATANDAŞLAR İŞKENCE GÖRÜYOR "YARDIM"
Almanya, geçen yıl yasakladığı "PKK Festivali"ne bu yıl izin verdi
Hollanda'da FETÖ'cü iş adamları teker teker vuruluyor!
Polisten HDP'li vekile demokrasi dersi: Yemininize sadık kalın!
Akın Öztürk, gözaltındayken "İsrail bizi sattı" diye isyan etmiş
Son vuruşu yapamadık
Fotoğraftaki ufaklığı şimdilerde tüm Türkiye tanıyor!
Kurtlar Vadisi tahtı kaptırdı! İşte Türkiye'nin yeni Polat Alemdar'ı
Adnan Oktar'ın hiç bilinmeyen yeteneği! Eserleri göz kamaştırıyor
Sokakta yaşayan gencin sözleri yürek burktu: Çürümeye başladım
Vicdansız! Otizmli küçük kıza çarptı, durumuna bakıp hızla kaçtı
Direksiyonu bir anda ambulansın önüne kırdı: 1'i ağır, 4 yaralı!
Bensu, göğüs dekolteli elbisesiyle Fashion Week'e damga vurdu
HDP'li Tuğluk'un annesinin cenazesindeki olaylara bakan el koydu
Vahşetin detayları: Eşini bekledi, çocuğu kucağındayken boğazını kesti
Antalya'daki lüks otelin veliahtına haciz! Arabasına el konuldu