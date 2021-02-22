iRacing Challenge kaldığı yerden pistlere dönüyor
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iRacing Challenge kaldığı yerden pistlere dönüyor

22.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:25
iRacing Challenge kaldığı yerden pistlere dönüyor

IndyCar, Nisan ayında iRacing Challenge ile izleyicilerin karşısına kaldığı yerden geri dönecek. Espor pist yarışları, gerçek pist yarışları başlamadan önce çevrimiçi olarak yer alacak.

Geçen sene Mart ayından Mayıs ayına kadar pandemi yüzünden yaşanan karantina gerçeği sırasında IndyCar, iRacing isminde online ve altı kategoriden oluşan bir organizasyon düzenlemişti. Bu organizasyona katılan özel konukların yanı sıra organizasyonun kadrosu tamamiyle fiziksel yarışlardaki ile bire bir benzerdi.

iRACING CHALLENGE GERİ DÖNÜYOR

Organizasyonun tümü NBC televizyonunda izleyiciler ile buluştu. IndyCar'ın geçen haftalarda takım ve sürücüler ile sezonun öncesined kısa olan seriyi tekrar başlatmak için görüşmelere başlandığı açıklandı ve bu haber süphesiz oyunseverler ve izleyicileri heyecanlandıran bir karar oldu.

Fiziksel IndyCar yarışları 18 Nisan'da Barber Motorsports Park'da startı verecek. Normal şartlarda 7 Mart'ta başlaması düşünülen organizasyon durumdaki pandemi şartlarından ötürü Nisan ayına ertelenmişti.

Bu seneki yarışların yine televizyonlarda yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda her hangi bir bilgi mevcut değil.

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