iQOO 120W Hızlı Şarj Teknolojisini Tanıttı!
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iQOO 120W Hızlı Şarj Teknolojisini Tanıttı!

iQOO, Çinlilerin geleneğine uyarak 120W hızlı şarj teknolojisine girişti. 120W hızlı şarj teknolojisi çalışmalarını tamamlayan iQOO, yeni hizmetinin tanıtımını yaptı.

iQOO 120W Hızlı Şarj Teknolojisini Tanıttı!
13.07.2020 16:44 | Son Güncelleme: 13.07.2020 16:49

iQOO, Çinlilerin geleneğine uyarak 120W hızlı şarj teknolojisine girişti. 120W hızlı şarj teknolojisi çalışmalarını tamamlayan iQOO, yeni hizmetinin tanıtımını yaptı. iQOO'nun 120W hızlı şarj teknolojisi gerçekten inanılmaz sürelerde şarj olanağı sunacağını dile getirdi.

iQOO 120W üzerinde çalışıyor!

Vivo'nun alt firması olarak varlığını sürdüren iQOO, Çin'deki yeni 120W hızlı şarj teknolojisi akımına katıldı. Xiaomi, Vivo gibi Çinli firmaların 120W hızlı şarj teknolojisine geçiş yapmaları iQOO'yu da harekete geçirdi. En hızlı şarjı sunan Oppo, 15 Temmuz'da 125W hızlı şarj teknolojisini duyuracağını dile getirdi. iQOO ise 120W hızlı şarj teknolojisini tanıttı bile.

Yapılan etkinlikte iQOO, 120W hızlı şarj teknolojisi ile 4000mAh kapasitesindeki bir pilin 15 dakikada şarj edildiği söylendi. Günümüzde ortalama bir telefonun 1 saat veya daha fazla sürelerde tam dolu şarja ulaştığını düşünürsek, 15 dakika inanılmaz bir değer. Hatta 65W destekli Oppo Find X2 Pro'nun 30 dakika gibi bir sürede şarj olduğu biliniyor.

15 dakika süren konferansta, %0 iken şarja takılan bir pil, konferans sonunda %100 şarj olmuş oldu. Tabi bu süre daha kısaltılabilir. Ancak telefonun sağlam bir şekilde çıkması için kullanılabilecek en iyi teknoloji şu anda bu gibi gözüküyor. Bakalım gelecekte daha hızlı şarj mümkün olacak mı?

Kaynak: Tamindir

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