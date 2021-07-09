İpte asılı kalan güvercini esnaf kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İpte asılı kalan güvercini esnaf kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Haberler | Güncel

İpte asılı kalan güvercini esnaf kurtardı Sivas'ta ayağı ipe dolanarak çatıda asılı kalan güvercini çevredeki esnaf kurtardı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı Sivas'ta ayağı ipe dolanarak çatıda asılı kalan güvercini çevredeki esnaf kurtardı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İpte asılı kalan güvercini esnaf kurtardı

Sivas'ta ayağı ipe dolanarak çatıda asılı kalan güvercini çevredeki esnaf kurtardı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

SİVAS - Sivas'ta ayağı ipe dolanarak çatıda asılı kalan güvercini çevredeki esnaf kurtardı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay kent merkezi Gültepe Mahallesi'nde bulunan yeni buğday pazarında meydana geldi. Bir güvercinin ayağı ipe dolanınca çatıda asılı kaldı. O sırada güvercini çırpınırken gören hayvan sever esnaf hemen güvercinin yardımına koştu. Yükleme bandını alan esnaf üzerine çıkarak mahsur kalan kuşu özgürlüğüne kavuşturdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İpte asılı kalan güvercini esnaf kurtardı
İpte asılı kalan güvercini esnaf kurtardı
İpte asılı kalan güvercini esnaf kurtardı
İpte asılı kalan güvercini esnaf kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden

Ordu Valiliğinden 4 emniyet personelinin görevden uzaklaştırıldığı açıklaması Açıklaması
Ordu Valiliğinden 4 emniyet personelinin görevden uzaklaştırıldığı açıklaması Açıklaması
Pazarda kaybolan küçük kızın çevredeki esnafın yardımıyla ailesine kavuştuğu görüntüler duygusal anlar yaşattı
Pazarda kaybolan küçük kızın çevredeki esnafın yardımıyla ailesine kavuştuğu görüntüler duygusal anlar yaşattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Mustafa Varank Süleyman Soylu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Müge Anlı Zeki Müren Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Fatih Terim Şenol Güneş Emre Belözoğlu Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İpte asılı kalan güvercini esnaf kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 10:28:48. #1.15#

title