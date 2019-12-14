İptal edilen Kebap ve Şalgam Festivali TBMM gündeminde: Soylu; 'rakı yasağından sonra isim değişmiş'
Adana Valiliği tarafından, hafta sonu düzenlenmesi planlanan 'Kebap ve Şalgam Festivali'nin iptal edilmesi TBMM Genel Kurulunda tartışmaya neden oldu.
Adana Valiliği tarafından, hafta sonu düzenlenmesi planlanan 'Kebap ve Şalgam Festivali'nin iptal edilmesi TBMM Genel Kurulunda tartışmaya neden oldu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Adana Valiliğinin rakı festivaline bir yasağı söz konusu. Zannediyorum rakı festivaline yasağı koyduktan sonra meseleyi, kebap ve şalgam festivaline döndürmüş olabilirler." değerlendirmesinde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle