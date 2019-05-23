Ipsos sandık başı anketi: Hollanda'da AP seçimlerinde sosyal demokratlar zafer kazandı

İpsos sandık başı anketine göre Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri Hollanda'da sosyal demokrat eğilimli İşçi Partisi'nin (PvdA) zaferiyle sonuçlandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu başkan yardımcısı Frans Timmermans'ın liste başı olduğu sosyal demokratlar 5 sandalye kazandı.

Yıllarca Hollanda'da koalisyon ortağı olan ancak son yıllarda ciddi biçimde oy kaybeden ve son genel seçimde yüzde 5,9 oy alan PvdA, AP seçimlerinde birinci parti oldu. Sosyal demokrat parti, oyların yüzde 18'ini aldı.

PvdA listesinde 4. sıradan adaya gösterilen AP Türkiye Raportörü Kati Piri de, seçilmeyi garantiledi. PvdA, bir önceki seçimlerde 3 üyelik elde etmişti.

Ipsos anketine göre Başbakan Mark Rutte'nin partisi liberal sağ eğilimli VVD ile Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) 4'er üyelik elde etti.

Son seçimlerde Hollanda'da solun en büyük temsilcisi olan Yeşil Sol Parti (Groen Links), AP seçimlerinde 2 olan milletvekili sayısını 3'e yükseltti.

Beklentilerin aksine, Hollanda'daki aşırı sağcı partiler AP seçimlerinde istedikleri başarıyı yakalayamadı. Senato ve eyalet parlamentosu seçimlerinde Hollanda'nın en büyük partisi olan Demokratik Forum Partisi (FvD), sadece 3 sandalye elde edebildi.

Wilders'in partisi dört sandalyenin üçünü kaybetti

FvD gibi, politikalarını AB karşıtlığı üzerine kuran Geert Wilders liderliğindeki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) en ağır yenilgiyi aldı. PVV, bir önceki AP seçimlerinde elde ettiği 4 sandalyeden üçünü kaybetti.

Seçim propagandasında AB Komisyonu başkan yardımcısı Frans Timmermans'ı hedef alan Sosyalist Parti de (SP) sadece 1 üyelik kazandı. SP'nin AP'de 2 üyesi bulunuyordu.

Geçen seçimlerde 4 üyelik elde eden hükümet ortağı Demokratlar 66 Partisi (D66), bu kez 2 sandalye daha az elde etti.

Hükümet ortağı partilerden sadece Başbakan Rutte'nin partisi oylarını arttırırken diğerleri güç kaybetti.

Sandığa katılım oranı arttı

Sosyal demokratların zaferinde, Frans Timmermans'ın çalışmalarının etkili olduğu yorumları yapılırken, sonuçların, Hollanda halkının AB yanlısı partileri daha fazla benimsediğini ortaya koyduğu belirtiliyor.

Bir önceki AP seçimlerinde Hollandalı seçmenlerin yüzde 37,3'ü sandık başına giderken, Perşembe günü yapılan seçimde katılım oranı yüzde 41,2 olarak gerçekleşti.

AP seçimlerinin resmi olmayan kesin sonuçları Pazar akşamı tüm Avrupa genelindeki oy verme işlemlerinin sona ermesinden sonra açıklanacak.