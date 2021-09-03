İpsizcambaz özel kampanyaları alışverişseverlerle buluşturmayı sürdürüyor
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İpsizcambaz özel kampanyaları alışverişseverlerle buluşturmayı sürdürüyor

İpsizcambaz özel kampanyaları alışverişseverlerle buluşturmayı sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Online alışveriş platformu İpsizcambaz, binlerce markanın kullanıcılara özel tanıdığı imkan ve fırsatları kesintisiz olarak alışverişseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Online alışveriş platformu İpsizcambaz, binlerce markanın kullanıcılara özel tanıdığı imkan ve fırsatları kesintisiz olarak alışverişseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, alışverişte uygun fiyatlar ve özel kampanyalar sunan İpsizcambaz, kendi tasarımlarını satan markalardan toptan alışveriş imkanı tanıyan birçok mağaza sahibini "hal, çarşı, pazar" yapısıyla bünyesinde bulunduruyor.

İpsizcambaz.com sitesinde, ev tekstili, moda, kişisel bakım kozmetik, elektronik, giyim gibi kategorilerde "haftanın indirimleri, şahane günler, inanılmaz indirimler, cambazlara özel" başlıklarda indirim fırsatları müşterileri bekliyor.

Ankara Hacettepe Teknokent'te kurulan İpsizcambaz, online mağaza altyapısıyla Türkiye'de e-ticaret ve mağazacılığın gelişimine, dijital dönüşüme katkı sağlamaya devam ediyor. Ayrıca bu gelişme ile alışveriş tutkunlarının en iyi markalı ürünlere "en uygun fiyatlarla" ulaşması için çalışıyor.

İpsizcambaz, teknoloji altyapısından, operasyona, pazarlamadan ürün tedariki ve planlamasına kadar e-ticaretin tüm süreçlerini eksiksiz olarak yerine getirirken aynı zamanda haftalık, aylık olarak özel kampanya günleri oluşturuyor. Platform, bu özel kampanya günlerinde çok yakında alıcılarla müşterileri buluşturmayı hedefliyor.

İpsizcambaz'ın avantajlı günleri "ipsizcambaz.com" platformundan takip edilebiliyor. Bunun yanı sıra güncel indirimde olan ürünlere "haftanın indirimleri", "inanılmaz indirimler" kategorilerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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