İpsizcambaz, elektronik ticarette "Güven Damgası" aldı

e-ticaret sitesi İpsizcambaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından tüketicilerin elektronik ortamda güvenle alışveriş yapmalarına imkan tanıyan "Güven Damgası" uygulamasına katıldı.

e-ticaret sitesi İpsizcambaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından tüketicilerin elektronik ortamda güvenle alışveriş yapmalarına imkan tanıyan "Güven Damgası" uygulamasına katıldı.

İpsizcambaz'dan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığının Kovid-19 döneminde başlattığı Güven Damgası uygulaması, her geçen gün daha da büyüyen e-ticaret sektöründe güven ortamını temsil ediyor.

İpsizcambaz, bu ay itibarıyla "Güven Damgası"na sahip firmalar arasına katıldı.

Kurulduğu günden beri yaptığı kampanyalarla müşterilere avantajlı ve güvenli bir e-ticaret imkanı sunan İpsizcambaz'ın, alıcılara ve satıcılara online alışveriş dünyasında güven ortamı sunduğu, Ticaret Bakanlığından aldığı "Güven Damgası" ile müşterilerine sunduğu güvenli alışveriş deneyimini daha da pekiştirmiş olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz