İpsizcambaz'dan "Hal Platformu" ile toptan satış imkanı

İpsizcambaz, toptan satış e-ticaret kanalı "HAL" ile kullanıcılarına toptan satış imkanı sunuyor.

İpsizcambaz, toptan satış e-ticaret kanalı "HAL" ile kullanıcılarına toptan satış imkanı sunuyor.

İpsizcambaz açıklamasına göre, "HAL" platformu adı altında hizmet veren Şirket, müşteri ve tedarikçileri tek bir çatı altında topluyor. Yapılan satışlardan komisyon ve hizmet bedeli almamakla beraber, maliyet ve operasyonel riskleri azaltarak hem kurumsal hem de küçük KOBİ'leri tek bir çatı altında bir araya getiriyor. Yapılan satışlarda müşterilere toplu satın alma imkanı sunan "ipsizcambaz.com", üretici ve işletmelerin yüksek hacimli satış yaparak büyümelerine olanak sağlıyor.

Elektronik, ev yaşam, giyim, otomotiv, kozmetik, spor ve outdoor, bahçe yapı ürünlerine kadar birçok ürün yelpazesini müşterileriyle buluşturan İpsizcambaz, müşterilerine toptan alım imkanı da tanıyor. Yapılan İşletmelere ürünlerini "HAL" platformuna yükleyerek yüksek hacimli satış imkanı bulabiliyorlar.

Toptan satış ve toptan satın alma imkanı ile rekabetçi pazarda KOBİ'lerin büyümesine olanak sağlayan Şirket, ayrıca "HAL" platformu üzerinden ürün satışı yapan ve ürün alanları ürün adet fiyatında, kargo ve nakliyede kolaylıklar sağlanıyor.

Binlerce ürüne ev sahipliği yapan platform, birçok ürüne ulaşabilmeyi sağlıyor. İpsizcambaz "HAL" müşterisi olmak için pazar yeri üzerinden sisteme kayıt olmaları ve toptan satış süreci için ürünlerini girerek, satışa başlaması yeterli oluyor. Aynı zamanda "ÇARŞI" ve "PAZAR" platformlarının aynı üyelik üzerinden kullanımı şansı veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak