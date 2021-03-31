İpsizcambaz'dan "Gösteri Başladı" kampanyası
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İpsizcambaz'dan "Gösteri Başladı" kampanyası

Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
İpsizcambaz'dan 'Gösteri Başladı' kampanyası

Yeni nesil online alışveriş sitesi ipsizcambaz.com, "Gösteri Başladı" kampanyası ile işletme sahiplerine ücretsiz mağaza açma ve ürünlerini satma imkanı sunuyor.

Yeni nesil online alışveriş sitesi ipsizcambaz.com, "Gösteri Başladı" kampanyası ile işletme sahiplerine ücretsiz mağaza açma ve ürünlerini satma imkanı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle zor zamanlar geçiren mağaza sahiplerinin önemli satış kanallarından biri de online alışveriş siteleri oldu.

İpsizcambaz, işletme sahiplerinin ürünlerini düşük komisyon oranları ile satabileceği kampanyasını duyurdu.

Salgın sürecinde müşterilerinden uzak kalan işletme sahipleri için düşük komisyon oranları ile satış imkanı sunma kararı alan İpsizcambaz'ın yeni kampanyası ilgi ile karşılandı.

Bir hafta içerisinde 1000'i aşkın işletme sahibi ipsizcambaz.com'da mağaza açarak satışa başladı.

İpsizcambaz.com'da işini büyütmek isteyen işletme sahipleri ücretsiz olarak mağaza açarak ürünlerini hemen satmaya başlayabilecek. Elektronik kategorisinde yüzde 8, diğer tüm kategorilerde ise yüzde 12 komisyon oranları ile mağaza sahipleri ürünlerini satabilecek.

İpsizcambaz'da binlerce üründe yüzde 70'e varan indirimler alışveriş tutkunlarını bekliyor. Her şeyin en uygununu aradığımız salgın günlerinde ipsizcambaz.com sitesinde, ev tekstili, moda, kişisel bakım kozmetik, elektronik, giyim gibi kategorilerde indirim fırsatları İpsizcambaz müşterilerini bekliyor.

Mart ayı boyunca devam edecek olan Gösteri Başladı indirim kampanyasında ev tekstili ve elektronik kategorilerinde yüzde 50'ye, kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde yüzde 60'a varan indirimler sizleri bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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