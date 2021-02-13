İpsizcambaz'da "Şahane İndirim Günleri" başlıyor
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İpsizcambaz'da "Şahane İndirim Günleri" başlıyor

13.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:57
İpsizcambaz'da

Online alışveriş dünyasının yeni pazar yeri ipsizcambaz.com, "Şahane İndirim Günleri" ile binlerce üründe yüzde 60'a varan indirimler sunuyor.

Online alışveriş dünyasının yeni pazar yeri ipsizcambaz.com, "Şahane İndirim Günleri" ile binlerce üründe yüzde 60'a varan indirimler sunuyor.

İpsizcambaz'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, indirim cambazları için şubat ayında düzenleyeceği "Şahane İndirim Günleri" kampanyasını duyurdu.

Alışveriş tutkunları, şubat ayına özel binlerce marka ve üründe yüzde 60'a varan dev indirimlerden yararlanabilecek.

"Şahane İndirim Günlerinde" ev tekstili, moda, kişisel bakım kozmetik, elektronik, giyim gibi kategorilerde indirim fırsatları İpsizcambaz müşterilerini bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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