İpsizcambaz.com web sitesini yeniledi
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İpsizcambaz.com web sitesini yeniledi

İpsizcambaz.com web sitesini yeniledi
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Online pazar yeri İpsizcambaz'ın web sitesi yenilendi.

Online pazar yeri İpsizcambaz'ın web sitesi yenilendi.

İpsizcambaz.com'dan yapılan açıklamaya göre, yenilenen web sitesi ile kullanıcı deneyiminin üst seviyeye taşınması hedefleniyor.

Mayıs ayı içerisinde ipsizcambaz.com web sitesinde yapılan yeniliklerle kullanıcılara daha başarılı bir kullanım deneyimi sunulurken, sitede satış yapan mağaza sahipleri için de oldukça kullanışlı bir panel bulunuyor.

Verilen bilgiye göre, web sitesindeki kullanıcılar indirimleri ve kampanyaları rahatça takip ederken, öte yandan alışverişlerini de rahatça yapabiliyorlar.

İpsizcambaz web sitesi, yenilenen modern tasarımıyla hem alışveriş yapan müşterilere hem de mağaza sahiplerine kullanım kolaylığı sağlayacak.

Haftalık indirimler, "Haftanın Cambazları" kampanyasında tüketici ile buluşuyor

Açıklamada yer alan bilgiye göre, salgın sürecinde hızla büyüyen online alışveriş sektörünün yeni yıldızı İpsizcambaz, ünlü markaları alışveriş tutkunları ile buluşturuyor.

"Çarşı, Pazar, Hal" seçenekleri ile hem müşterilere de hem de satış yapan mağaza sahiplerine zengin bir kategori seçeneği sunuyor.

Yenilenen web sitesi ile ipsizcambaz.com, alışveriş deneyimini kullanıcı dostu panellerle daha da kolaylaştıracak.

İpsizcambaz yenilenen web sitesinde elektronik, kozmetik, giyim, ev tekstili, yapı malzemeleri, spor ve outdoor ürünleri gibi birçok ürün kategorisinde indirimleri bulunuyor.

Ayrıca haftalık indirimleri de "Haftanın Cambazları" kampanyası kapsamında alışveriş tutkunlarıyla buluşturuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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